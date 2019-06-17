خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، والأمير الوليد بن سعود، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وعدد من الأمراء.
تهنئة سيشل بذكرى يوم الدستور
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية سيشل داني فاور، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وأعرب خادم الحرمين، وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس فاور، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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