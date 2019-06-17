إيران توقف تصريحات المشاط بقصف ناقلات النفط

من التصريحات المحذوفة
- إيران دولة إسلامية شقيقة ساندتنا ووقفت معنا
- بناء علاقات مع أميركا مرهون بوقف دعمها إسرائيل
- استبعاد قيادات حوثية متهمة بالفساد وإحالتها للمحاكم
- صواريخنا ستصل إلى كل مطارات دول التحالف
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