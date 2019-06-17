أدت توجيهات إيرانية إلى تراجع رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، عن تصريحات صحفية أطلقها على موقع وكالة «سبأ»، التي تديرها الجماعة الإرهابية، وهدد فيها بقصف مصر والسودان والسفن المحملة بالنفط في البحر الأحمر وبحر العرب، إذ تم حذف التصريحات بعد دقائق من نشرها، وإعلان اختراق الوكالة، بنفس سيناريوهات وكالة الأنباء القطرية «قنا»، عند بثها تصريحات تميم بن حمد عام 2017. من التصريحات المحذوفة - إيران دولة إسلامية شقيقة ساندتنا ووقفت معنا - بناء علاقات مع أميركا مرهون بوقف دعمها إسرائيل - استبعاد قيادات حوثية متهمة بالفساد وإحالتها للمحاكم - صواريخنا ستصل إلى كل مطارات دول التحالف



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران توقف تصريحات المشاط بقصف ناقلات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.