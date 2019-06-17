الملك يقدم دعما ماليا لـ ICAO بـ 3.75 ملايين ريال

مساعدة الدول النامية
رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل العامودي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على دعم جهود منظمة (ICAO)، في مساعدة الدول النامية والدول الأقل نمواً والدول الجزرية، في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، إضافة إلى دعم اللغة العربية في المنظمة، مما يسهل على الدول العربية مواكبة التطورات في مجالي السلامة الجوية وأمن الطيران المدني الدولي. وأكد العامودي أن هذا الدعم يأتي إيماناً من حكومة المملكة بدور الإيكاو في إيجاد وإبقاء روح الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه.وجرى الإعلان عن تبرع خادم الحرمين الشريفين، خلال خطاب وجهه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى رئيس وأعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة في مجلس المنظمة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن هذا الدعم يأتي تجديدًا للدعم السابق الذي قدمته المملكة لمنظمة الإيكاو في 2016، وقدره مليون دولار وحقق نتائج إيجابية أسهمت في رفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني.
قاعدة صلبة
قال رئيس منظمة الطيران المدني الدولي الدكتور أولومويا بينارد أليو: إن المملكة تساعدنا على إيجاد قاعدة صلبة ودعم لكي نقوم باتخاذ هذه المبادرات التي من شأنها مساعدة الدول النامية والدول الأقل نمواً والدول الجزرية، في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
ما هي ICAO
منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أنشأت في 1944
تعمل مع 193 دولة للتوافق على قواعد الطيران المدني
تسعى لضمان التشغيل الآمن لـ 100 ألف رحلة جوية يوميا
الدعم السعودي
- تعد خططا دولية لسلامة الملاحة الجوية
- ترصد العديد من مقاييس أداء قطاع النقل الجوي
- تدقق في قدرات الدول في مراقبة أنشطة الطيران المدني
برنامج عدم ترك بلد خلف الركب
يهدف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق سلامة وأمن الطيران المدني
مليون دولار «3.75 ملايين ريال» في 2016
مليون دولار «3.75 ملايين ريال» في 2019
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