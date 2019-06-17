أسلحة ألمانية لتحالف دعم الشرعية باليمن بـ1.1 مليار دولار

قال موقع dw في تقرير له، إن الحكومة الألمانية اعتمدت هذا العام، أكثر من 1.1 مليار دولار، لصادرات الدفاع إلى أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية ، مستشهدا في ذلك بمستند لوزير الدولة الألماني للشؤون الاقتصادية.

ونقل الموقع عن وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، بأن برلين اعتمدت 56 صفقة لصادرات الدفاع بين 1 يناير و5 يونيو الماضيين، بما في ذلك صادرات بقيمة 801.8 مليون يورو إلى مصر وأخرى بقيمة 26.1 مليون يورو إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا للمستند، اعتمدت برلين صفقتي دفاع مع السعودية خلال تلك الفترة، بينما أشار أولريش نوسباوم، أحد كبار المسؤولين في الوزارة، إلى أن الصفقات تتضمن مركبات مسلحة بقيمة 831.000 يورو.

وبين الموقع أنه تم إصدار المستند من قِبل الوزارة كرد على طلب المعلومات من قِبل أوميد نوريبور، وهو مُشرّع ينتمي إلى حزب المعارضة الحزب الأخضر.

يذكر أن ألمانيا فرضت العام الماضي وقفا مؤقتا على صادرات الأسلحة إلى السعودية وهو القرار الذي لم يلق ترحيبا أوروبيا، وانتقدت فرنسا والمملكة المتحدة هذا القرار، كما رأت بعض الدوائر السياسية أن القرار يتعارض مع ما يلقاه الانقلابيون الحوثيون في اليمن من دعم عسكري إيراني.

وعملت ألمانيا على ترك الباب مفتوحا في المستقبل لرفع حظر تصدير الأسلحة للسعودية، وهو ما أكده القرار الأخير بإعادة تصدير الأسلحة للرياض.