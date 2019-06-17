مطالب بتحقيقات مستقلة في فض اعتصام الخرطوم

ماليزيا تدعو للحوار
من جهتها، دعت نائبة رئيس الوزراء الماليزية وان عزيزة وان إسماعيل جميع الأطراف في السودان إلى التهدئة وتجنب العنف المستمر ضد المواطنين، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان، مرحبة باتفاقية استئناف المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير.
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