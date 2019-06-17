مطالب بتحقيقات مستقلة في فض اعتصام الخرطوم

طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر عقب اجتماعهم في لوكسمبورج، أمس، بإجراء تحقيق باستقلالية وشفافية في حملة القمع التي حصلت في السودان في مطلع يونيو الجاري، وذلك عقب إقرار المجلس العسكري الحاكم بأنه أمر بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم. وجدد الوزراء إدانتهم الهجمات العنيفة التي ارتكبت في السودان وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

ماليزيا تدعو للحوار

من جهتها، دعت نائبة رئيس الوزراء الماليزية وان عزيزة وان إسماعيل جميع الأطراف في السودان إلى التهدئة وتجنب العنف المستمر ضد المواطنين، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان، مرحبة باتفاقية استئناف المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير.