فلتان السلاح في الضاحية الجنوبية يورط حزب الله

ولاحقا تم نشر صور فيديو للموقوفين المتهمين بإطلاق النار. وأصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه "أنه بعد عملية الرصد والتعقب، أوقفت مديرية المخابرات المدعو حسين عباس زعيتر لإطلاقه النار على أحد المطاعم في الضاحية الجنوبية، برفقة شقيقه مهدي الذي كان يقود الدراجة النارية أثناء إطلاق النار، وباشرت التحقيقات معها.
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