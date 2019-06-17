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فلتان السلاح في الضاحية الجنوبية يورط حزب الله

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بدأت الأجواء الأمنية تتفلت في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، التي تعد معقل ميليشيا حزب الله، حيث قام مسلحان أمس، بإطلاق النار على واجهات أحد المطاعم على الطريق السريع "هادي نصرالله"، قبل أن تطوق وحدات من الجيش المكان وتقوم باغلاق دوار "الليلكي" باتجاه طريق الجامعة اللبنانية، إلى جانب القيام بمداهمات بحثا عن مطلقي النار المدعوان "حسين عباس زعيتر" وشقيقه "مهدي عباس زعيتر"، ووضع منزلهما تحت المراقبة .

ولاحقا تم نشر صور فيديو للموقوفين المتهمين بإطلاق النار. وأصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه "أنه بعد عملية الرصد والتعقب، أوقفت مديرية المخابرات المدعو حسين عباس زعيتر لإطلاقه النار على أحد المطاعم في الضاحية الجنوبية، برفقة شقيقه مهدي الذي كان يقود الدراجة النارية أثناء إطلاق النار، وباشرت التحقيقات معها.


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