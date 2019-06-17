تركيا.. عجز في الميزانية وبطالة متزايدة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت بيانات رسمية، في أنقرة أمس، انضمام 1.3 مليون تركي إلى صفوف البطالة خلال مارس الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، وسط تصاعد التضخم وتدني قيمة العملة المحلية اعتباراً من أغسطس 2018.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، إن عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً فأكثر، زاد بمقدار مليون و334 ألفاً، إلى 4 ملايين و544 ألف شخص مارس 2019، على أساس سنوي.

وصعد معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.1% بزيادة قدرها 4.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، في حين أن معدل بطالة الشباب (15 - 24 عاماً)، بلغ حتى نهاية مارس الماضي 25.2% بزيادة قدرها 7.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

ودفعت أزمة الليرة أرباب العمل إلى إلغاء آلاف الوظائف، حيث تراجع عدد العاملين في السوق التركية بمقدار 704 آلاف عامل خلال مارس الماضي، على أساس سنوي، ليستقر إجمالي العاملين عند 27 مليوناً و795 ألف شخص.

وفي الإطار نفسه، سجلت الميزانية التركية عجزاً بلغ مقداره 12.1 مليار ليرة (ملياري دولار) خلال مايو الماضي. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة «برغون» التركية المعارضة، فإن بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية أكد أن الميزانية سجلت عجزاً في مايو الماضي، بلغ 12.1 مليار ليرة.

وأكد البيان أن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال الفترة من يناير حتى مايو، بلغ 66.5 مليار ليرة (11.3 مليار دولار)، مقابل 20.5 مليار ليرة (3.5 مليار دولار تقريباً) خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وأظهرت بيانات سابقة من وزارة المالية التركية، تسجيل عجز 18.32 مليار ليرة (3.03 مليار دولار) في أبريل الماضي.