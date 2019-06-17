"معهد جيتستون": سياسات أردوغان تنشر ثقافة العنف السياسي

شادي صلاح الدين (لندن)

أكد معهد بحثي أميركي أن النظام التركي الحالي تسبب في نشر ثقافة العنف السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حوّلت التنافس السياسي بين الأحزاب إلى حالة شبيهة بالحرب. وأوضح الصحفي التركي بوراك بيكديل في تحليله الذي نشر على موقع «معهد جيتستون»، وهو مجلس ومركز أبحاث غير حزبي، أنه في معظم الدول المتحضرة، يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات - سواء أكانت برلمانية أم رئاسية أو بلدية – ليدلوا بأصواتهم، ثم يعودوا إلى ديارهم لمشاهدة الأخبار التي تنشر النتائج والذهاب إلى العمل في اليوم التالي، بعضهم سعيد وبعضهم يشعر بخيبة أمل، والمؤكد أنه في جميع الأحوال يعيش الجميع في سلام حتى في فترة الانتخابات، أما في تركيا فالوضع مختلف جداً، حيث إن أي سباق سياسي هو أشبه بالحرب من المنافسة الديمقراطية البسيطة.

وأوضح الكاتب في تحليله أن أحد الأسباب لهذه الحالة هو هيمنة سياسة الهوية في البلاد التي تعود جذورها إلى عمق الخمسينيات، عندما تطورت تركيا إلى سياسات متعددة الأحزاب. حيث إن القتال بين «نحن» و «هم» مستمر منذ ذلك الحين، وفي صميم الموضوع، توجد ثقافة حشد الجماهير الأقل تعليماً وتوجيهاً (وفي تركيا يبلغ متوسط التعليم 6.5 سنوات)، حيث يبدأ هذا التوجيه إلى (أ) «تحويل وجهة نظر الآخر»، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، نلجأ إلى الخيار (ب) إيذاء «الآخر» جسدياً، مشدداً على اتساع نطاق الاستقطاب المجتمعي العميق منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2002 ليصل إلى مستويات مخيفة.

وقال بيكديل: إن الحوادث التي يواجهها صحفيو المعارضة اليوم ليست مصادفة. ففي سبتمبر 2015، على سبيل المثال، هاجمت مجموعة غاضبة من محبي حزب العدالة والتنمية مقر التحرير في «صحيفة حريت»، أكبر صحيفة في تركيا، حيث قذفوا نوافذ الصحيفة بالعصي والحجارة، هاتفين «الله أكبر» كما لو كانوا في حرب دينية.

وأضاف: في الواقع، ظنوا أنهم في حرب دينية بالفعل لأن حريت في ذلك الوقت كانت صحيفة علمانية تنتقد أردوغان. ولفترة طويلة، راقبت قوات الأمن الحوادث ضد الصحيفة دون أن تتحرك مع تواجد فريق شرطة واحد فقط لمراقبة الوضع. وانتزع المتظاهرون المؤيدون لأردوغان «راية مجموعة دوغان» (التي كانت تملك آنذاك حريت) وأحرقوها. وبعد مطالب متكررة، تم إرسال قوات شرطة إضافية.

كان نائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول ورئيس فرع الشباب في حزب العدالة والتنمية، عبد الرحيم بوينوكالين، في هذا الحشد. وأعلن على حسابه على تويتر: «نحن نحتج على أخبار كاذبة أمام حريت ونقرأ القرآن لشهدائنا». وبعد شهر، كان أحمد هاكان، وهو كاتب عمود بارز في صحيفة حريت ومقدماً في شبكة «سي إن إن – ترك»، خارج منزله. تبع هاكان أربعة رجال كانوا يستقلون سيارة سوداء قبل أن يتعرض للاعتداء بالقرب من مقر إقامته. وتم علاج هاكان بكسر في الأنف والأضلاع. وقبل بضعة أشهر فقط من تلك الحوادث، اتهم أردوغان مالك حريت بكونه «من محبي الانقلاب» ووصف الصحفيين أنهم «مشعوذون».

وفي أكتوبر 2016، أصدرت مديرية الشؤون الدينية في تركيا، تعميماً لتشكيل «فروع الشباب» ليتم ربطها بعشرات الآلاف من المساجد في البلاد. وفي البداية، سيتم تشكيل فروع الشباب في 1500 مسجد. لكن في ظل الخطة الجديدة، سيكون لـ20 ألف مسجد فروع للشباب بحلول عام 2021، وفي النهاية سيكون هناك 45 ألف مسجد لهم، فيما يشبه «بميليشيات داخل المساجد»، التي يستغلها أردوغان لإقامة قوى مسلحة موازية لقوات الأمن داخل البلاد.

ولم تكن الفترة الأخيرة أكثر سلمية من السنوات السابقة التي شهدت وصول أردوغان وحزب العدالة والتنمية للسلطة في البلاد. ففي 31 مارس، عندما ذهب الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء بلدياتهم، أودى العنف في يوم واحد بحياة ستة أشخاص وخلف 115 شخصاً أصيبوا بالعصي والسكاكين والهراوات وإطلاق النار. وبعد بضعة أيام، ارتفع عدد القتلى. وفي عرض للعنف الأكثر إثارة، قام مؤيدو أردوغان بالاعتداء على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال أوغلو. وفي أبريل الماضي ذهب أوغلو إلى بلدة صغيرة على مشارف أنقرة لحضور جنازة جندي قتل خلال اشتباكات مع الميليشيات الكردية. وخلال الجنازة، تعرض لهجوم من قبل حشد من مؤيدي أردوغان واقتيد إلى منزل قريب للحماية. وأصبح الرجل الذي قام بلكم زعيم المعارضة، لاحقاً عضواً رسمياً في حزب العدالة والتنمية. وتم إطلاق سراح المهاجم عثمان ساريجون فور اعتقاله لفترة قصيرة. وفي اليوم التالي، كان بطلاً. هرع أسراب عشاق أردوغان إلى مزرعته لتقبيل يديه، وهو ما يعطيه أقصى درجات الاحترام للهجوم الذي شنه على زعيم للمعارضة.