"كروكس ناو": أموال قطر تُشعل التطرف وتهدد الاستقرار في أفريقيا

دينا محمود (لندن)

في مؤشرٍ جديدٍ، على اتساع نطاق الأنشطة التخريبية، التي يتورط فيها النظام القطري في أنحاءٍ مختلفةٍ من العالم، خارج منطقة الشرق الأوسط، كشف خبراء في مكافحة الإرهاب في أفريقيا النقاب عن أن الأموال القادمة من الدوحة تلعب دوراً واسع النطاق، في نشر التطرف في عددٍ من الدول الواقعة في غرب القارة، وزعزعة استقرارها.

وقال الخبراء: إن قطر تسعى من وراء ذلك إلى نشر نسختها المتشددة والمُغالية في التطرف من الدين الإسلامي، في دول الساحل والصحراء، ما يهدد النسيج المجتمعي في هذه الدول، بعدما أدى بالفعل على مدار السنوات القليلة الماضية، إلى اندلاع توتراتٍ طائفيةٍ ومذهبيةٍ بين أبنائها، الذين عاشوا على مدار قرونٍ طويلةٍ في أجواء من التسامح والسلام.

ونقلت صحيفة «كروس ناو» عن هؤلاء الخبراء قولهم: إن الأموال القطرية تُوجه إلى تنظيماتٍ متطرفةٍ في كثيرٍ من البلدان الأفريقية، مثل جماعة «أنصار الإسلام» الناشطة في منطقة الصحراء الكبرى، التي يحدها البحر المتوسط وسلسلة جبال أطلس من الشمال، والمحيط الأطلسي من الغرب، ووادي النيجر من الجنوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن «نظام الحمدين» يُرسِل أمواله إلى مثل هذه الجماعات والتنظيمات، بزعم أنه يسهم من خلالها في تدشين أنشطةٍ تنمويةٍ وإغاثيةٍ في البلدان الأكثر فقراً في القارة السمراء.

وقال تقرير «كروكس ناو»: إن التبرعات القطرية المشبوهة أذكت التوتر في العديد من الدول، بعدما كان التعايش هو الأمر السائد بينها لأجيالٍ وأجيال، ما أدى لاندلاع أعمال عنفٍ متبادلة، تصاعدت وتيرتها - على نحوٍ ملموسٍ - منذ عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن تدخلات نظام تميم، سواء بالمال أو بنشر الأفكار المتطرفة، جعلت من العام الجاري الأكثر خطورة على صعيد التوترات الطائفية في بوركينا فاسو، مع تزايد الهجمات على دور العبادة واستهداف رجال الدين والمصلين، ومقتل أو اختطاف بعضهم جراء ذلك.

وأضاف: أن وتيرة الهجمات التي تقع في الشطر الشمالي من هذا البلد الأفريقي، الواقع بالقرب من الحدود مع مالي، تشير إلى أن التنظيمات الضالعة فيها - بدعمٍ سافرٍ من النظام القطري - ترتبط بصلاتٍ وثيقةٍ مع تنظيميْ «داعش» و«القاعدة» الإرهابييْن، اللذين أقاما لنفسيهما معاقل مرهوبةً الجانب، في الدول المجاورة لبوركينا فاسو.

وحذر الخبراء، الذين تحدثوا للصحيفة، من أن استمرار وتيرة الدعم الذي تقدمه الدوحة للمتطرفين في هذه المنطقة على حاله، يهدد بأن تتحول بوركينا فاسو - ذاك البلد الذي كان يُوصف دائماً بالتسامح الديني - إلى نسخةٍ أخرى من العراق وسوريا «اللذين سيطرت الجماعات المتشددة على مناطق فيهما لسنواتٍ طويلةٍ»، قبل أن تندحر في نهاية المطاف.

وقالوا: إن الجماعات المتشددة - الممولة من قطر - تستغل تشتت جهود الجيش البوركيني «الذي تشارك قواتٌ منه في الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب في مالي». كما تنتفع هذه التنظيمات من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها بوركينا فاسو منذ عام 2014، والتي أتاحت الفرصة للراغبين في إشاعة الاضطرابات فيها بـ «إحداث الفوضى» داخل البلاد وعلى حدودها كذلك.

كما نقلت «كروكس ناو» عن بول أومارو كولاجا، الخبير الاستشاري في مجال الجغرافيا السياسية، والمتخصص في شؤون منطقة الساحل الأفريقي قوله، إن الإرهابيين الناشطين في هذه المنطقة «يستهدفون المسلمين المعتدلين كذلك.. مُتهمين إياهم بالتعاون مع السلطات».

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يتسق مع المنطق، الذي يحكم تفكير تلك الجماعات الدموية، التي تبدأ عادةً بـ «مهاجمة عددٍ من الأهداف المحددة ذات الطابع الرمزي، مثل قوات الأمن باعتبارها عدوها الأول، ثم تشرع في استهداف البنى التحتية الاقتصادية والمالية مثل الفنادق.. ويعقب ذلك شن هجماتٍ على القواعد العسكرية وفئات من المهنيين مثل المدرسين».

ومن جهتها، قالت كورين دوفكا، المسؤولة عن منطقة الساحل في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إن اتباع الإرهابيين - المدعومين من «نظام الحمدين» - استراتيجية «القتل المستهدف» يرمي إلى «تأجيج التوترات العرقية، بهدفٍ واضحٍ لا لبس فيه يتمثل في زعزعة الاستقرار».

وأشارت إلى أنه في ظل هذا المناخ من العنف الدموي، يتورط المتطرفون في ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان، يروح ضحيتها المدنيون المسالمون في هذا البلد الأفريقي الحبيس، الذي لا يزيد عدد سكانه على 13.5 مليون نسمة سوى بقليل.