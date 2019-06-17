قطر تتعدى على السيادة الفلسطينية

رام الله (وكالات)

قال رئيس سلطة الطاقة في فلسطين، ظافر ملحم، إن قطر تعدت على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الجانب الإسرائيلي بخصوص مشروع خط كهرباء 161، دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تعتبر المخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع.

وقال ظافر ملحم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: «لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيداً عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وإنما يتواصل القطريون مع الإسرائيليين فقط». كما كشف ملحم عن أن اجتماعات عُقدت خلال اليومين الماضيين بين القطريين والإسرائيليين في القدس، من أجل إنهاء هذا المشروع بعيداً عن السلطة الفلسطينية، مضيفاً: «سنوجه رسائل احتجاجية إلى الجانب القطري». وأضاف أنه «لا يجوز لأي دولة مانحة أن تتصرف دون الرجوع إلى قنوات السلطة الفلسطينية، وتحديداً سلطة الطاقة التي تمثل الحكومة الفلسطينية». وتابع: «هذا الإجراء مخالف لجميع الأعراف الدبلوماسية، حتى لو أن مشروع خط 161 يخدم المصالح الفلسطينية، فلا يجوز لأي دولة أن تتعدى سيادة دولة فلسطين».