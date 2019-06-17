وزير داخلية إيطاليا: روما تريد أن تكون أفضل أصدقاء ترامب في أوروبا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الإثنين، إن بلاده تريد أن تصبح أقوى حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوروبا.

وصرح سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني للصحفيين، في واشنطن بعد محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأنه "في الوقت الذي أصبحت فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي هشة وتتغير بشكل ملموس، تريد إيطاليا أن تصبح أقوى وأوثق شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم فعالية وتماسكاً".

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ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سالفيني قوله "اتفق مع المخاوف الأميركية حيال كل من الصين وإيران".

وفي الوقت الذي وقعت فيه إيطاليا على مذكرة تفاهم مع بكين في مارس الماضي بشأن مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما أثار انتقادات من الولايات المتحدة وحلفائها بالاتحاد الأوروبي، قال سالفيني إن حكومته تدرس حظر شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا من المشاركة في مشروعات البنية التحتية المهمة.