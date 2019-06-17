ماكرون يأسف لإعلان إيران تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، عن أسفه بشأن إعلان إيران أنها ستتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها، لكنه أوضح أن باريس ستجري مشاورات مع إيران وشركائها لتفادي أي تصعيد آخر في المنطقة.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، "أعبر عن أسفي للإعلان الإيراني الصادر اليوم"، مضيفاً "توجد فرصة من الآن وحتى الثامن من يوليو لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني".

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وأوضح ماكرون "كل أشكال التصعيد لا تسير في الاتجاه الصحيح ولن تساعد إيران ذاتها ولا المجتمع الدولي، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا لإثناء إيران ولإيجاد سبيل ممكن للحوار".

وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتباراً من 27 يونيو الجاري الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015.

وأبرم الاتفاق النووي في فيينا في 14 يوليو 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) إلى جانب ألمانيا.