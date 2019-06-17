شاهد – إقامة صلاة الغائب على الرئيس الراحل محمد مرسي في المسجد الأقصى

أقام عشرات الفلسطينيين صلاة الغائب في المسجد الأقصى بمدينة القدس، على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي وافته المنية، الإثنين.



وذكر مراسل الأناضول أن العشرات أقاموا صلاة الغائب على مرسي داخل المسجد القبلي في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.



وتناقل الفلسطينيون في القدس خبر وفاة مرسي، على شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل واسع للغاية، بالإضافة لمقاطع فيديو لمواقف مرسي من القدس وغزة.



وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.



وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.



وكان مرسي أول رئيس انتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، عام 2012، وذلك عقب ثورة شعبية أجبرت "حسني مبارك" (1981-2011) على التنحي.



وفي 3 يوليو/ تموز 2013 أطاح الجيش بمرسي، المُنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد عام واحد فقط من الحكم، فيما اعتبره أنصاره "انقلابا عسكريا"، وأطلق عليه معارضوه "ثورة شعبية".



وقاد وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي)، الإطاحة بمرسي، قبل أن يعتلي سدة الحكم منتصف عام 2014.



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