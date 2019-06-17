كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الزعتر يكشف لـ"الخليج 365" أسرار الخلافات داخل جماعة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، أن تصاعد لغة التهديدات من قبل الميليشيات الحوثية هي تعكس تصاعد حالة الضغط الذي يعيشه الحوثي في الداخل اليمني والانهيار الحاصل في صفوفه في الكثير من الجبهات وبالتالي يحاول الحوثي عبر لغة التهديدات للتغطية على حالة الانهيار الداخلي في عدد من الجبهات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "وأيضا محاولة اللعب على وتر العامل النفسي لأتباعه بأنهم لايزالون قادرون على الصمود بخاصة في ظل ما تشهده صفوف الحوثي من انهيار وهروب لعدد كبير من الميليشيات".

واستطرد: "ومن جهة أخرى لغة التهديد من قبل الميليشيات الحوثية تأني للتغطية وصرف الأنظار عن حالة الصراع والانقسام داخل الميليشيات الإرهابية الحوثية، وأخرها تصاعد الصراع على رئاسة المجلس السياسي الانقلابي فقبل حوالي أسبوع وفي خطوة يمكن النظر لها بأنها تعكس تصاعد حالة الخلاف والصراع والإنقسام داخل الجماعة الحوثية الإرهابية ، ترأس محمد علي الحوثي رئاسة المجلس السياسي وهي خطوة يمكن النظر لها بأنها تمهد لإزاحة مهدي المشاط الذي يتولى رئاسة المجلس السياسي الإنقلابي".

وكانت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، قالت إن موقعها تعرض للاختراق من قبل قراصنة، وتم فيه نشر أخبار ملفقة، من بينها خبر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، قال فيه إن الصواريخ الحوثية ستطال دول التحالف العربي بما فيهم مصر والسودان.