كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فهد ديباجي لـ"الخليج 365": الحوثيون يحلمون.. ويتمنون الحوار مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، إن التهديد والوعيد هو عادة ليست بجديدة على مليشيات الحوثي في اليمن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أساليب الحوثي في التصعيد مستمرة لخدمة الأجندات الإيرانية كعادتهم من أجل خلط الأوراق وتخفيف العقوبات على إيران والقبول بالأمر الواقع وقد أكدوا ذلك حين قال المشاط "إيران دولة إسلامية شقيقة ساندتنا في التصدي للعدوان، ومن حقها علينا مساندتها في التصدي لأمريكا واسرائيل وأذيالها من العرب" .

وأوضح أن التهديدات الحوثية التي جاءت على لسان "المشاط"، هي رسالة لتأزيم الوضع أكثر بالإضافة إلى أنهم مازالوا قادرين على المواجهة ويملكون القوة الكافية.

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وتابع "ديباجي": "بالنسبة لي لا أعتقد أن صواريخ الحوثي سوف توجه أو تطال مصر أو السودان وإنما هدفهم بعثرة التحالف العربي من خلال انسحاب مصر والسودان وكل ما يملكونه التعرض للسفن والناقلات البحرية والنفطية".

وشدد على أن، مليشيات الحوثي تحلم وتتمنى حوار مباشر مع السعودية لأن الحوار مع هذه الجماعة يعني الاعتراف بهم وقبولهم كسلطة أمر واقع وهذا لا تقبله المملكة ، تدعوا أن يكونأي حوار أو سلام لأبد أن يكون يمنيا خالصا وفق المرجعيات الثلاث وفق قرارات الأمم المتحدة.

وكانت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، إن موقعها تعرض للاختراق من قبل قراصنة، وتم فيه نشر أخبار ملفقة، من بينها خبر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، قال فيه إن الصواريخ الحوثية ستطال دول التحالف العربي بما فيهم مصر والسودان.