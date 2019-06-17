كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إمام أوغلو يتقدم بـ 5 نقاط على مرشح أردوغان لرئاسة إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هاكان بيراكشي، رئيس شركة سونار للدراسات، نتيجة الدراسة التي أجريت حول انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في تركيا.

ونقلت صحيفة "زمان" التركي عن بيراكشي، أن استطلاعات الرأي كشفت تفوق أكرم إمام أوغلو على منافسه بن علي يلدرم بفارق خمس نقاط مئوية، قبل الانتخابات المعادة في إسطنبول للفوز برئاسة بلديتها في 23 يونيو (حزيران) الجاري.

وكشفت الدراسة حصول أكرم إمام أوغلو على 52.3% من الأصوات، مقابل 47.7 % لبن علي يلدرم.