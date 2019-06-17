هام للراغبين في مرافقة “الأسود” لمصر.. وزارة الخارجية تضع تدابير جديدة لتسهيل التنقل والحصول على التأشيرة – اليوم 24 Loading ... Loading ... هام للراغبين في مرافقة “الأسود” لمصر.. وزارة الخارجية تضع تدابير جديدة لتسهيل التنقل والحصول على التأشيرة – اليوم 24

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