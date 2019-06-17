هيومن رايتس: الحكومة المصرية فشلت في توفير الرعاية الطبية لمرسي

قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن “وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، متوقعة، نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له، أو الزيارات العائلية اللازمة”.

وأضافت ليا ويتكون، في تغريدة لها، بأن مرسي” الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر”.

كما أشارت “ويتسون” إلى أن “هيومن رايتس ووتش” كانت بصدد الانتهاء من تقرير حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي، دون مزيد من التفاصيل.

هذا، وأعلنت وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصريتان، حالة الاستنفار القصوى في البلاد؛ وذلك بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بشكل مفاجيء داخل المحكمة اليوم الاثنين.

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وأعلن التلفزيون المصري قد أعلن، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

وعلى الفور تم نقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.