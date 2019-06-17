القدس: بلدية الاحتلال تطلق أسماء حاخامات على شوارع سلوان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع في قرية سلوان الملتصقة بأسوار البلدة العتيقة من الجهة الجنوبية الشرقية.
وصادقت لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية، موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية.
وصودق على إطلاق الأسماء التالية: "عزرات نداحيم" على اسم الشركة الخيرية التي أقامها يسرائيل دوف فرومكين، و"هراف مدموني"، و"هراف أفراهام ألنداف"، و"هراف يحيى يتسحاك هليفي"، و"هراف شالوم ألشيخ هليفي".
وعلم أن القرار قد اتخذ بغالبية 8 أعضاء مقابل معارضة اثنين من أعضاء بلدية الاحتلال. وتبين أن لجنة الأسماء البلدية قد اتخذت هذا القرار خلافا لرأس اللجنة المهنية التي تفحص أسماء الشوارع قبل المصادقة عليها.
وكانت اللجنة المهنية قد كتبت في قرارها أنه لا يعقل أن يطلق على الشوارع أسماء يهود وحاخامات في الأحياء التي يسكنها العرب، بداعي أن ذلك يخلق توترا. ودعت اللجنة إلى إطلاق أسماء "محايدة" يمكن أن يتقبلها الجميع. بحسبها.
ونقل عن عضو بلدية الاحتلال، أرييه كينغ، قوله إنه يرى في إطلاق أسماء الحاخامات "عنصرا آخرا في إحلال السيادة والتهويد".
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