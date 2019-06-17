حورة النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، مساء اليوم الإثنين، بصورة حرجة في جريمة إطلاق نار وقعت في النقب، بين بلدة حورة وبين مفرق السقاطي (شوكت)، وأعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته.
وعلم أن مجهولين أطلقوا النار على الشاب (30 عاما)، فأصيب بالرصاص في رأسه وبدنه.
ونقل المصاب بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلا أن الجهود الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.
ووصلت قوات من الشرطة إلى موقع الجريمة، وباشرت التحقيق.
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