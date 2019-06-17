البيت الأبيض يعلن عدم مشاركة مسؤولين إسرائيليين في ورشة البحرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنه لن يشارك مسؤولون إسرائيليون في ورشة البحرين التي تنظمها الإدارة الأميركية.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد التركيز على القضايا الاقتصادية، و"تجنب أن يكون المؤتمر ذا طابع سياسي".

وأكد مقربون من وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، الذي كان يفترض أن يشارك في الورشة، لصحيفة "هآرتس" أنه لن يشارك في المؤتمر الأسبوع المقبل.

ويأتي قرار الإدارة الأميركية عدم توجيه دعوة رسمية لممثل إسرائيلي في ظل المقاطعة الفلسطينية للمؤتمر، ما يعني أن المؤتمر الذي يفترض أن يدفع بالتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لن يشارك فيها ممثلون رسميون من قبل السلطة الفلسطينية أو من قبل إسرائيل.