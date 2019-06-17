تقرير أممي: أكثر من 70 ألف قتيل في اليمن منذ 2016

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، اليوم الإثنين، عدد قتلى الحرب اليمنية، منذ عام 2016، يزيد عن 70 ألفا.

جاء ذلك في إفادة قدّمها لوكوك خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف المسؤول الأممي: "يوجد اليوم أكثر من 30 جبهة أمامية نشطة في اليمن، والعنف في ازدياد، فخلال هذا العام، تسبب القتال الدائر في نزوح أكثر من 250 ألف شخص".

وأضاف أن "حوادث قتل أو إصابة الأطفال تضاعفت في الربع الأول من هذا العام بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالربع الأخير من 2018".

وتابع: "وفي الأيام الأخيرة، شهدنا أيضًا زيادة خطيرة في الهجمات على السعودية، فضلاً عن الغارات الجوية في صنعاء وغيرها من المناطق".

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وأشار لوكوك إلى أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بضرورة اتخاذ "خمسة إجراءات ذات أولوية لتجنب وقوع كارثة في اليمن".

ولفت إلى أن "هذه الأولويات ما زالت قائمة حتى اليوم، وهي الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتيسير جميع الأطراف عمليات الوصول الإنساني بسرعة ودون عوائق، وتوفير التمويل الكامل للعملية الإنسانية".

وأضاف "هذا العام (2019)، نحتاج 4.2 مليار دولار، وتلقينا حتى الآن 1.15 مليار دولار، أي 27 في المائة فقط من احتياجاتنا".

أما الأولوية الرابعة التي كرر المسؤول الأممي التأكيد على أهميتها، فتتعلق بالحاجة الماسة إلى تدابير مستدامة لتعزيز الاقتصاد اليمني، في حين تتمثل الأولوية الخامسة وهي الأهم حسب قوله، في "إحراز تقدم حقيقي نحو السلام".

وختم المسؤول الأممي محذرا أعضاء المجلس، بالقول: "بدون تلك الأولويات الخمس يمكننا أن نتوقع المزيد من القتال والموت والدمار والجوع والمرض، والمزيد من المؤتمرات والتعهدات المالية والمزيد من تقديم إفادات إلى هذا المجلس".