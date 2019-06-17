البيت الأبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران النووي بزيادة الضغط الدولي

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي "ابتزاز نووي" ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية. وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها ... لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقا بتطوير أسلحة نووية. يجب أن يُواجه الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة".

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