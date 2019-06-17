اجتماع بريطاني لبحث التصعيد الإيراني في الخليج

أعلن متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا أن مسؤولين أمنيين بريطانيين قد اجتمعوا، اليوم الاثنين، لبحث ملف إيران، وبحث التصعيد في الخليج عقب اعتداء استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، فجر الخميس الماضي، حمّلت مسؤوليته لندن وواشنطن والرياض لإيران.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قد قال الأحد إن بلاده «شبه متأكدة» من أن إيران خلف هجوم الناقلتين، مضيفاً: «تقييمنا الاستخباراتي يشير إلى أن إيران تقف خلف هجوم الناقلتين».

وأضاف هانت في حديث تلفزيوني، أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.

وتابع: «نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد».

من جهته، نفى السفير البريطاني لدى إيران، الأحد، البيان الدي صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية والتي أكدّت فيه استدعاءه، على خلفية قول لندن إن طهران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجومين في خليج عمان.

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وقال السفير، روب ماكير، في تغريدة، إنه «أمر مثير للاهتمام وخبر (جديد) بالنسبة إلي».

وتابع ماكير: "طلبت اجتماعاً عاجلاً مع وزارة الخارجية بالأمس وتم ذلك. لم تتم أي استدعاءات. بالطبع، لو تم استدعائي رسمياً فسأستجيب كما يفعل جميع السفراء».

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قد أكد، مساء الجمعة، أن بلاده شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيراً إلى أنه «ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولاً عن الهجمات التي استهدفت الناقلتين، الخميس».

وذكر هانت في بيان: «لإيران سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط. إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران، وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة».

