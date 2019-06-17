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الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام

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وقال الصدر في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "ليس من المعيب والمخجل أن نرى هذا التكالب على المناصب في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء على حد سواء، بل وباقي المناصب الأخرى... بل هو أمر ممنوع وحرام لما يؤدي من ظلم الشعب الذي يعاني ويلات انقطاع الكهرباء وتحكم بعض المتشددين الوقحين بمصيره ومصير لقمته وحياته بل ولما فيه من عصيان لأوامر المرجعية وتوجيهاتها وتوجهاتها".

ودعا الصدر كتلة سائرون، إلى أن "تراعي المصلحة العامة وأن وقع عليها بعض الظلم والحيف.. كما اعتادت سابقاً... وسيكسبون رضا الله ومحبة الشعب وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة".

وطالب الكتل السياسية أجمع بـ" تفويض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام فقط"، مبيناً أنه" على عبد المهدي أن يراعي مصلحة الوطن وان يكون الاختيار وفق النزاهة والكفائة والتخصص وإلا فلن أسانده".

وأشار إلى "ضرورة إسراع نواب البرلمان بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية.. وإلا سيكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بوقفاتنا".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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