'فلتر القطط' يوقع وزير في ورطة خلال بث مباشر (صور)

وتداوَل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للوزير شوكت يوسفزاي، وزير الإعلام في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، وزملائه من المسؤولين، وعلى وجوههم ورؤوسهم مؤثرات تظهرهم كالقطط.

وقد فجرت الصور ومقاطع الفيديو موجة سخرية كبيرة بين الباكستانيين الذين تهكموا على صور الوزير في المؤتمر، مما دفع حركة «إنصاف» الباكستانية، التي ينتمي إليها الوزير الباكستاني يوسفزاي، إلى إصدار بيان توضح فيه الحادث حصل بسبب خطأ بشري، وسيتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.



من جهته أكد يوسفزاي وقوع الحادثة بالخطأ وقال لوكالة فرانس برس إنها حصلت عن طريق الخطأ، موضحا أنه "تم تفعيل فلتر شخصية القطط عن طريق الخطأ. دعونا لا نأخذ كل شيء بجدية بالغة"، ومازح قائلا "لم أكن الشخص الوحيد، المسؤولان اللذان كانا يجلسان إلى جانبي طالهما فلتر القطط أيضا".

كما أوضحت محطة Samaa الباكستانية ان تفعيل الفلتر كان عن طريق خطأ فني، وسارع متابعو البث المباشر إلى إعلام الصفحة لإيقافه، وقامت الصفحة بالفعل بإيقاف البث، إلَّا أن الصور كانت قد انتشرت على نطاق واسع، ليتحول المؤتمر إلى مصدر للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

