تعاون بين العراق وعمان في قطاع الاتصالات والمعلوماتية

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وفداً من هيئة الاعلام والاتصالات زار سلطنة عمان، والتقى عددا من المسؤولين عن تنظيم قطاع الاتصالات والمعلوماتية في مسقط".

وأضافت أن "وفد الهيئة ناقش مع المسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات العمانية استكمال اعداد وتوقيع اتفاقية التعاون التي وضع اسسها رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي والرئيس التنظمي لهيئة تنظيم الاتصالات العمانية حمد بن سالم الرواحي في وقت سابق والتي تهدف الى توقيع اتفاقية للتعاون المشترك في عملية تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضافة الى توطيد وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التي تدعم تطبيق أفضل الممارسات القانونية في قطاع الاتصالات".



ولفت بيان الهيئة الى "التعاون في استصدار القرارات الخاصة بسياسة تنظيم الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وتبادل الخبرات واقامة دورات مجانية لموظفي الهيئة في عمان وتبادل الزيارات بين الهيئتين".

وشدد البيان على أن "المسؤولين العمانيين ابدوا ترحيبهم بمبادرة هيئة الاعلام والاتصالات، عادينها مفتاح لافاق تعاون بين بغداد ومسقط انطلاقا من اهم قطاع في بناء مرتكزات الدول العصرية المتطورة".



ونقل البيان عن وفد الهيئة تأكيده، على ان "هيئة الاعلام والاتصالات تسعى دائما لفتح افاق تعاون مع الهيئات التنظيمية للاتصالات في جميع الدول العربية خصوصا، بغية تبادل المعلومات والخبرات وتطوير هذا القطاع الحيوي، خصوصا والهيئة تطبق حاليا مبادرة دوم 2025 التي تسعى من خلالها الى تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في العراق".