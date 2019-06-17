فيديوجراف.. تاريخ كأس الأمم الأفريقية.. النسخة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الشهر يونيو/حزيران الجاري، وتسمتر حتى منتصف يوليو/تموز المقبل.
ويقع منتخب "الفراعنة" في المجموعة الأولى رفقة زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان المنتخب المصري توج بالنسخة الأولى عام 1957، التي أقيمت في السودان بالفوز على إثيوبيا بنتيجة 4-0.
وتأهلت إثيوبيا للنهائي بعد استبعاد جنوب أفريقيا في نصف النهائي، ليواجه المنتخب المصري نظيره السوداني ويتأهل للمباراة الختامية.
وضرب المنتخب المصري موعدا مع إثيوبيا في نهائي المسابقة، وتوج بالبطولة في نسختها الأولى، وهو ما نرصده من خلال الفيديو التالي.
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