مبابي يثير الجدل بشأن استمراره مع باريس سان جيرمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل حول استمراره مع النادي الباريسي، خلال الموسم المقبل.
وكانت عدة تقارير صحفية أشارت إلى أن مبابي سيرحل عن صفوف سان جيرمان، في ظل اهتمامات ريال مدريد الإسباني بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر مبابي كلمة "قريباً" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "أنستقرام"، ليثير الجدل حول استمراره مع سان جيرمان.
ويعد مبابي ثاني أغلى صفقة في التاريخ، بعدما تعاقد معه سان جيرمان من موناكو مقابل 180 مليون يورو.
وأصبح مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، نظراً للأداء الرائع الذي قدمه مع سان جيرمان خلال الموسم المنقضي؛ حيث شارك في 43 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 17 أخرى.
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