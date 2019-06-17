القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش للإسراع بتحرير طرابلس

ملتقى القبائل الليبية في القاهرة

أكدت القوى الوطنية الليبية في البيان الختامي لمؤتمرها المنعقد في القاهرة، الإثنين، دعمها اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في مواجهة الإرهاب والمليشيات الإجرامية في طرابلس.

ودعا البيان الجيش الليبي إلى الإسراع في تحرير العاصمة طرابلس والقضاء على الإجرام والإرهاب وتمكين المؤسسات المدنية الشرعية وممارسة عملها في جو من الامن والاستقرار لتحقيق المشروع الوطني الهادف لقيام دولة مدينة ديمقراطية مزدهرة.

وشدد البيان الختامي للقوى الوطنية المجتمعة في القاهرة على ضرورة تحرك أبناء طرابلس والمدن المجاورة لها بضرورة توعية أبنائهم والمغرر بهم والمنخرطين في صفوف المليشيات المسلحة.

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وحث البيان الختامي المليشيات المسلحة على تسليم أسلحتها توطئة لمشاركتهم في إعادة بناء الوطن بعد استكمال عملية تحرير طرابلس، مؤكدا افتقاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للحيادية كوسيط أممي بانحيازه الملحوظ لجهات بعينها، مما يشكل عقبة في التسوية السياسية للأزمة الليبية مما يستدعي اختيار شخصية حيادية جادة لهذا المنصب.

وأعرب المؤتمر عن استيائه من تحالف المليشيات المسلحة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، محملا إياها مسؤولية انهيار الأوضاع في البلاد.

وأدان المؤتمر الدعم القطري والتركي لتجمعات المليشيات المسلحة واستجلاب الإرهابيين والمرتزقة من بؤر التوتر في سوريا والعراق إلى العاصمة لعرقلة تقدم الجيش الليبي.

يذكر أن نخبة من القوة الوطنية الليبية ضمت أكثر من 200 شخصية من الرموز السياسية وشيوخ وأعيان القبائل والحقوقيين وخبراء سياسيين صحفيين ليبيين قد عقدوا صباح اليوم الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة ملتقى القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات.