لأول مرة في الشرق الأوسط تقنية 5G متاحة بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خدمات شبكة الجيل الخامس متاحة الآن في الإمارات.. وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فقد أعلنت شركة اتصالات الإماراتية أن بإمكان عملائها استخدام الشبكة من خلال الهاتف الذكي (ZTE Axon 10 Pro) الداعم لهذه الشبكة، والذي سيتيح للعملاء سرعة فائقة تصل إلى واحد جيجابيت في الثانية، وبزمن استجابة يصل إلى 1 مللي ثانية، وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان عن هواتف أخرى داعمة للشبكة خلال العام الجاري.

وتوفر شبكة الجيل الخامس المتطورة حلولا وخدمات تواكب المستقبل، مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والمركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

وتبلغ سرعة شبكة الجيل الخامس 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع، وهو ما يعد قفزة في عالم التقنية.

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ويتوقع تقرير لشركة «سمارت سيتي إكسبو» أن تكون شبكة الجيل الخامس من أهم محركات المدن الذكية والتحول الرقمي في المستقبل. ليفوق حجم المساهمة الكلية للتقنية في الاقتصاد العالمي ٣ تريليونات دولار في ٢٠٢٠.

وتعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات حاليا على إعداد استراتيجية دولة تقنية الجيل الخامس 2020-2025، لتكون بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق استراتيجية لهذه التقنية لما بعد عام 2020.

وضمن خططها ورؤيتها المستقبلية، تعمل الإمارات على توسيع بناء الشبكات الخاصة بتقنية الجيل الخامس بها، لتصل إلى أكثر من 1500 محطة في مختلف مناطق الإمارات نهاية العام الحالي.