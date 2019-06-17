فيديو.. مجدي عبدالغني يتوقع وصول مصر لنهائي أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، وصول "الفراعنة" إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، مؤكدا أن منتخب بلاده يمتلك عناصر جيدة للغاية. وتستضيف مصر كأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها خلال الشهر الحالي حتى منتصف الشهر المقبل، وتقع في المجموعة الأولى رفقة زمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "أتوقع وصول منتخب مصر إلى نهائي المسابقة، وستكون بطولة ناجحة بكل المقاييس". وأضاف "مصر ستصل لنهائي البطولة، بغض النظر عن الفرق التي ستبلغ المربع الذهبي". ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي، الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

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