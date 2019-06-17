الخارجية الأمريكية: لن نقبل "الابتزاز النووي" من إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، الاثنين، إن النظام الإيراني يواصل تحدي جميع القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن بلادها لن تقبل أي ابتزاز نووي من إيران.

وأضافت مورجان أورتاجوس، في تصريحات لها، أن إعلان إيران زيادة معدل تخصيبها لليورانيوم عن الحد المسموح له يعتبر ابتزازا نوويا لن تقبله أمريكا.

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيران بالكف عن ترهيب المنطقة، مؤكدة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وعن تهديد إيران للملاحة البحرية قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن المجتمع الدولي أدان ممارسات إيران في مضيق هرمز وعرقلتها لحرية الملاحة، مشيرة إلى أن بلادها أجرت مباحثات مع الإمارات والكويت حول ممارسات إيران في المنطقة.

وأوضحت أورتاجوس أن إيران وراء استهداف مطار أبها بالسعودية، مدينه في الوقت ذاته دعم طهران لمليشيا الحوثي