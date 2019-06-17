هيومان رايتس ووتش: وفاة مرسي "أمر فظيع ولكنه متوقع"

قالت مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون اليوم الاثنين إن وفاة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي هي "أمر فظيع ولكنه متوقع تماما".
وفي تغريدة على موقع تويتر، ذكرت ويتسون أن الحكومة المصرية "لم تسمح لمرسي بالحصول على الرعاية الصحية الكافية، ولا الزيارات العائلية".
كان التلفزيون الرسمي المصري قد اعلن وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.
وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
في عام 2017، ذكرت هيومان رايتس ووتش في تقرير لها أن ظروف مرسي في السجن "ربما تكون قد أسهمت في تراجع صحته".
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