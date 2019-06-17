الان تتابع الخارجية الأمريكية: إيران وراء استهداف مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:05 م, 17 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن إيران وراء استهداف مطار أبها، وأدانت دعم طهران لمليشيا الحوثي.

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