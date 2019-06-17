شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 99 كغم من الحشيش بمأرب في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة مأرب، اليوم (الاثنين)، 99 كيلوغراما من الحشيش المخدر، كانت في طريقها لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح مدير شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني أن منتسبي نقطة «الفلج» الواقعة جنوب مدينة مأرب على الطريق الرابط مع العاصمة صنعاء، تمكنت من ضبط كمية الحشيش المخدر مع شقيقين كانا يقودان السيارة، أحدهما عمره (16 عاما)، مؤكدا أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى القضاء.