البرهان يتوجه إلى تشاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الخرطوم

توجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس، إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس أدريس دبي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا» أن زيارة البرهان إلى تشاد تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية، والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية.

وقالت: «إن دولة تشاد تربطها علاقات متجذرة مع السودان على الصعيدين الرسمي والشعبي، حيث إن هناك اتفاقيات تعاون في شتى المجالات بينهما، أهمها اتفاقية في مجال التعاون العسكري، والذي تمت بموجبها إنشاء القوات المشتركة السودانية التشادية على الحدود بين الدولتين لحفظ الأمن وترسيخ معاني الاستقرار».