مقاتلات التحالف تستعيد مزارع النسيم والخميسي والعمراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش الوطني وبإسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في حجة من استعادة مناطق مزارع النسيم، والخميسي، والعمراني والحادي، وقرية الحنجرة، وبيت العاتي، وقرية الفقيه والخضراء، والمجاورة في مديرية ميدي.

وفي جبهات الضالع جنوبا تمكنت القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية من تحقيق تقدم ميداني في عدد من الجبهات، وسيطرت على تلال الزبيريات الثلاث غرب قعطبة. وأكد مصدر ميداني أن قوة من اللواء الخامس صاعقة نفذت هجوما مباغتا على موقع القفلة بمنطقة شخب غرب قعطبة وتمكنت من قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وأسر آخرين، كما غنمت أسلحة خفيفة ومتوسطة. وفي جبهات مريس الرفقة - باب غلق - هجار، اشتدت حدة المواجهات بيت قوات الجيش وميليشيات الحوثي التي تحاول وباستماتة الصعود باتجاه أطراف جبال مريس الغربية من اتجاه قيعان هجار وحدود باب غلق الشمالية الغربية.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية أمس سلسلة غارات على مواقع عدة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. واستهدفت الغارات مواقع في جنوب وشمال العاصمة صنعاء. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بأربع غارات جوية مواقع ميليشيات الحوثي أسفر عنها استهداف تجمعات أفراد لعناصر الميليشيات في قرية برمان شمال عبس، كما استهدف طقم وتجمعات أفراد لعناصر الميليشيات شمال شرق مزارع النسيم.

وفي ذمار وسط اليمن تواصل وجاهات وقبائل محافظة ذمار توافدها إلى صنعاء لإقامة اعتصام في ميدان السبعين، تنديدا بممارسات وتعسفات ميليشيات الحوثي الانقلابية ضدهم. وتطالب الحشود القبلية المتوافدة بإطلاق سراح الشيخ العميد محمد حسين الضبياني، الذي كان يشغل منصب ركن إمداد قوات الحرس الجمهوري سابقا، إلى جانب كونه شيخ مشايخ منطقة جهران - المدراج بمحافظة ذمار، الذي اختطفته ميليشيات الحوثي قبل أربعة أشهر واقتادته إلى مكان مجهول ولا يعلم مصيره حتى الآن. وأفادت مصادر قبلية بأن توافد الحشود القبلية إلى صنعاء يأتي إثر الدعوة التي وجهها عدد من مشايخ ذمار لقبائل المحافظة.

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وتوعدت قبائل ذمار بأنها ستلجأ إلى قطع الطرقات وسحب أبنائها المقاتلين في صفوف الميليشيات من الجبهات. وتتهم ميليشيات الحوثي الشيخ الضبياني بموالاة الشرعية وخدمتها سرا.

وصعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة غرب اليمن، ونفذت هجمات متكررة على الأحياء السكنية ومواقع الجيش والقوات المشتركة في الحديدة غرب اليمن، في نقض صارخ لاتفاق السويد.

مشاهدات يمنية

1 ميليشيات الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على البرلماني اليمني عبده بشر لتكرار انتقاده للجماعة الموالية لإيران.

2 في جبهة ثرة بالبيضاء تمكنت المقاومة الجنوبية من كسر تسلل للميليشيات الحوثية قامت به مجموعات منهم بغرض اختراق المواقع الأمامية في الجبهة.

3 برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في اليمن إلى حوالي 20 مليون شخص بسبب استمرار الحرب الدامية في هذا البلد الفقير للعام الخامس على التوالي.