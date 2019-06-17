تعاون دفاعي إماراتي ياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ أبوظبي
التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، مع رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة الفريق كوجي يامازاكي الذي يزور أبوظبي حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، إضافة إلى بحث آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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