آلاف السلال السعودية لليمن.. و100 طن تمور لتنزانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية آلاف السلال الغذائية في محافظات اليمن على مدار الأيام الماضية.

وسلم المركز أمس 895 سلة غذائية تزن 66 طنا و230 كيلوجراما للنازحين والمتضررين والفقراء في مديريات صالة والقاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 895 أسرة يمنية، كما وزع 153 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق «دنوبان» و»صعالوتي» بمديرية «حديبو» في محافظة سقطرى، استفاد منها 151 أسرة يمنية.

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ووزع المركز 4,842 كرتونا من التمور للنازحين والمتضررين والفقراء في مديريات «خنفر» و»لودر» و»الوضيع» و»زنجبار» و»جيشان» و»شرار» بمحافظة أبين، استفاد منها 4,842 أسرة يمنية، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.

على صعيد مختلف سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك بالمقر الرئيس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التنزاني في العاصمة دودوما بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تنزانيا أحمد بن صالح الغامدي، والمفتي العام لتنزانيا الشيخ أبوبكر بن زبير بن علي ومندوبي وزارة المالية في المملكة، وفريق المركز.

وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.