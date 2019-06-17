رئيس الصين يزور كوريا الشمالية الخميس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بكين
يزور الرئيس الصيني شي جين بينج كوريا الشمالية هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
وستكون زيارة شي المقررة يومي الخميس والجمعة هي الأولى التي يقوم بها لكوريا الشمالية منذ تولى رئاسة الصين، على الرغم من أن كيم زار الصين في مناسبات عدة.
وسعت الصين، الحليف الرئيس والشريك التجاري لكوريا الشمالية، للاضطلاع بدور رئيس في المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن من أجل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.
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