أبو تريكة ينعى وفاة محمد مرسي

كتب محمد بشاري حرص محمد أبوتريكة على تقديم التعازي في وفاة محمد مرسي العياط. وكان الرئيس المعزول محمد مرسي قد وافته المنية اليوم الإثنين خلال تواجده في المحكمة بقضية التخابر. وكتب أبوتريكة في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق واسكنه فسيح جناته وغفر الله له وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته".

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