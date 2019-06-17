حمدين صباحي : رحم الله الدكتور مرسي

كتب محمد بشاري نعى المرشح الرئاسي الأسبق "حمدين صباحي" وفاة محمد مرسي العياط. وكتب صباحي في منشور له على موقع "فيس بوك": "انا لله وانا اليه راجعون ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقيت خبر وفاة الدكتور محمد مرسي اسأل الله ان يتقبله بواسع رحمته في واسع جنته وان يبارك في حسناته ويتجاوز عن سيئاته وان يلهم أسرته واحباءه جميل الصبر . ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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