الصحفي وليد طوغان يلقن مذيع بي بي سي درسا قاسيا: اسمه “مرسي عضو الجماعة الإرهابية”

رفض وليد طوغان الكاتب الصحفي بروزاليوسف، تسمية محمد مرسي بـ”عضو جماعة الإخوان المسلمين” وقال اسمه مرسي عضو الجماعة الإرهابية المحظورة، وذلك في مداخلة تليفونية مع قناة بي بي سي.

ورفض طوغان تلميح مذيع القناة أن الإدارة المصرية هي من قامت بالتسبب في وفاة محمد مرسي، ورد قائلا: “الإدارة المصرية هي من حمت رموز جماعة الإخوان الإرهابية من فتك الشارع المصري و الآن جماعة الإخوان تتكلم عن سوء معاملة!

أكرر أن الحقيقة هي أن الإدارة المصرية تصدت لفتك الشارع برموز هذه الجماعة”.

وأضاف طوغان: محمد مرسي لديه تاريخ مرضي طويل، نتحدث عن جلطة وضغط وسكر وأمراض مزمنة، ورغم إرهابه تلقى كل رعاية طبية ممكنة.

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وأضاف الكاتب الصحفي مقاطعا مذيع بي بي سي: “ليس صحيح ما تحاولون الترويج له أن المعزول مرسي تعرض لسوء معاملة بل كان يحظى بمعاملة آدمية ورعاية طبية بالرغم من جرائمهم، ولا يصح أن تستغل أي أقوال لترويج عكس ذلك.

واختتم طوغان مداخلته قائلا: “لماذا لم تنفذ أية أحكام بالإعدام إذا كان النظام المصري يريد القضاء على هؤلاء؟

هناك أحكام بالإعدام بالفعل لماذا لم تنفذ الأحكام إن كان النظام المصري يريد التخلص منه كما تزعمون؟