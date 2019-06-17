النائب العام عن وفاة مرسي: سقط مغشيا عليه بعدما تحدث للمحكمة 5 دقائق

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا اليوم حول وفاة محمد مرسي العياط، وذلك في أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر.

وقال البيان إن النيابة العامة تلقت عصر اليوم إخطار بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

التحفظ على كاميرات المراقبة بقاعة المحكمة وسماع أقول المتواجدين

وأضاف البيان: "أثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمه الله".

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وتابع البيان: "قد أوري التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفي محمد مرسي وجد إنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسيه وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية".

واستطرد: "وحضر مرسي للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبلين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى".

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقول المتواجدين معه في ذلك الوقت.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.