عمرو أديب معلقا على وفاة مرسي: لن نشمت كما يفعل الإخوان

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كتب محمد بشاري
علق الإعلامي عمرو أديب على خبر وفاة محمد مرسي بأن الشعب المصري لن يشمت في وفاته كما يفعل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية حيث كتب تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "لن نشمت في وفاه محمد مرسي فنحن لا نفعل كما يفعل الاخوان المسلمين"
ومن جانبه رد الباحث السياسي "عمار على حسن" على تغريدة عمرو أديب قائلًا" فعلا، شمت الإخوان وتشفوا في كل ميت اختلف معهم، حتى لو كان فنانا أو أديبا أو سياسيا، لكن ليس من الأخلاق ولا الكياسة ولا الدين أن يفعل الناس مثلهم.
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