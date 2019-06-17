مسؤول إيراني: اعتقال عملاء للمخابرات الأميركية وتفكيك شبكة تجسس كبيرة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ال​إيران​ي ​علي شمخاني​ أن "​طهران​ كشفت مؤخرا "شبكة تجسس أميركية كبيرة للفضاء" وفككتها".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية، أوضح شمخاني أن " طهران اعتقلت العديد من عملاء المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها".

وتشهد منطقة ​الخليج​ تحركات أثارت القلق الإقليمي والدولي، إذ أجرت ​مقاتلات أميركية​، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

ويأتي هذا بعد أن أرسلت ​واشنطن​ حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت ​سفينة​ متخصصة في دعم الهجمات، و​صواريخ​ باترويت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.