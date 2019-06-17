أمير قطر عن وقاة مرسي: تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئةا

لفت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معلقًا على وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي"، مضيفًا: "أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء... إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان الرئيس المصري المعزول قد توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر حسبما ذكر التلفزيون المصري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت، أمس الأحد، محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
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