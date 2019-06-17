أمير قطر عن وقاة مرسي: تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئةا

لفت ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معلقًا على وفاة الرئيس المصري المعزول ​محمد مرسي​، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي"، مضيفًا: "أتقدم إلى عائلته وإلى ​الشعب المصري​ الشقيق بخالص العزاء... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الرئيس المصري المعزول قد توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر حسبما ذكر ​التلفزيون المصري​.

وكانت ​محكمة جنايات القاهرة​ قد أجلت، أمس الأحد، ​محاكمة مرسي​ و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.