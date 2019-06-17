انتهى الاجتماع بين رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ الذي استمرّ ٥ ساعات ومصادر المجتمعين للـ OTV وصفته بالطبيعي والممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر OTV: انتهاء اجتماع الحريري- باسيل بعد 5 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.