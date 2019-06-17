أبو سليمان: لم أرى حتى الساعة أي خطة للنازحين من ‏قبل "التيار الوطني الحر"

لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ إلى أن "ال​لبنان​يين يريدون العمل وهم أكفاء للعمل وهناك نية ‏لديهم، وعلى ‏النحو قطاع ​المطاعم​، فتح المجال لتقديم السير فقدم 18 ‏ألف طلب ‏لبناني بظرف 36 ساعة"، مؤكداً أن "الأولوية للعامل اللبناني، والأزمة عمرها سنوات ونحن ‏كنا أول من طرحنا خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية".

وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو سليمان إلى أن "كل العمالة الأجنبية خاضعة للقانون، وهناك قسم من ‏العمال السوريين وضعهم غير شرعي، ونحن نعمل ونطالب بتوظيف ‏اللبنانيين"، لافتاً إلى "أنني لم أرى حتى الساعة أي خطة للنازحين السوريين من ‏قبل "​التيار الوطني الحر​ّ"، وأتمنى التنسيق مع الوزارات المعنية لأن ‏خطة ​وزارة العمل​ بحاجة لمفتشي ​وزارة الاقتصاد​ والخطة لم تبحث بعد في ​مجلس الوزراء​، وأنا لمست ‏تجاوب من كل القوى السياسية، فهم كلهم مع تنظيم العمالة الأجنبية".

وفي موضوع التعينات، أكد "أننا نفتش على الكفاءة، فمن واجبنا ‏إعطاء الفرصة لجميع اللبنانيين بالوظائف العامة، وإلاّ نكون مع ‏تكريس ​الفساد​، فنحن نريد فقط الكفاءة من خلال آلية متفق فيها مع ‏وزارة التنمية الإدارية"، مشيراً إلى "اننا نحبذ كل الاجتماعات التي تفعل ​الحكومة​ وكل الطروحات متاحة أمام "​القوات​" في حال لم تلتزم ‏القوى بالكفاءة في التعينات".

وشدد على "اننا نعمل بطريقة مؤسساتية وهناك الكثير من البنود التي ‏طرحتها "التيار الوطني الحر" ونحن وافقنا وحاربنا لتحقيقها في مجلس ‏الوزارء"، مؤكداً أنه "من مصحلة لبنان اقرار ​الموازنة​ بسرعة وأخذ كل ما تم الاتفاق عليه للوصول إلى الـ7.6 في المئة من ضبط المعابر غير شرعية وتخفيف التهرب الضريبي والاهتمام بالوضع النقدي، وإقرار خطة إصلاحية في ملف ‏الإتصالات"، معتبراً أنه "من المهم عدم تخفيض الإرادات، فكان هناك ‏الكثير من الأمور البنيوية التي لم تحقق".

وعن زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ للشمال، أكد أبو سليمان أن "كل المناطق مفتوحة في للبنان لجميع رؤساء الأحزاب، ‏والاعتراض لم تكن على الزيارة انما على طريقة الزيارة والأمور ‏غير القانونية التي رافقتها".