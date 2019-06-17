أبو سليمان: لم أرى حتى الساعة أي خطة للنازحين من ‏قبل "التيار الوطني الحر"

لفت وزير العمل كميل أبو سليمان إلى أن "اللبنانيين يريدون العمل وهم أكفاء للعمل وهناك نية لديهم، وعلى النحو قطاع المطاعم، فتح المجال لتقديم السير فقدم 18 ألف طلب لبناني بظرف 36 ساعة"، مؤكداً أن "الأولوية للعامل اللبناني، والأزمة عمرها سنوات ونحن كنا أول من طرحنا خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية".
وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو سليمان إلى أن "كل العمالة الأجنبية خاضعة للقانون، وهناك قسم من العمال السوريين وضعهم غير شرعي، ونحن نعمل ونطالب بتوظيف اللبنانيين"، لافتاً إلى "أنني لم أرى حتى الساعة أي خطة للنازحين السوريين من قبل "التيار الوطني الحرّ"، وأتمنى التنسيق مع الوزارات المعنية لأن خطة وزارة العمل بحاجة لمفتشي وزارة الاقتصاد والخطة لم تبحث بعد في مجلس الوزراء، وأنا لمست تجاوب من كل القوى السياسية، فهم كلهم مع تنظيم العمالة الأجنبية".
وفي موضوع التعينات، أكد "أننا نفتش على الكفاءة، فمن واجبنا إعطاء الفرصة لجميع اللبنانيين بالوظائف العامة، وإلاّ نكون مع تكريس الفساد، فنحن نريد فقط الكفاءة من خلال آلية متفق فيها مع وزارة التنمية الإدارية"، مشيراً إلى "اننا نحبذ كل الاجتماعات التي تفعل الحكومة وكل الطروحات متاحة أمام "القوات" في حال لم تلتزم القوى بالكفاءة في التعينات".
وشدد على "اننا نعمل بطريقة مؤسساتية وهناك الكثير من البنود التي طرحتها "التيار الوطني الحر" ونحن وافقنا وحاربنا لتحقيقها في مجلس الوزارء"، مؤكداً أنه "من مصحلة لبنان اقرار الموازنة بسرعة وأخذ كل ما تم الاتفاق عليه للوصول إلى الـ7.6 في المئة من ضبط المعابر غير شرعية وتخفيف التهرب الضريبي والاهتمام بالوضع النقدي، وإقرار خطة إصلاحية في ملف الإتصالات"، معتبراً أنه "من المهم عدم تخفيض الإرادات، فكان هناك الكثير من الأمور البنيوية التي لم تحقق".
وعن زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل للشمال، أكد أبو سليمان أن "كل المناطق مفتوحة في للبنان لجميع رؤساء الأحزاب، والاعتراض لم تكن على الزيارة انما على طريقة الزيارة والأمور غير القانونية التي رافقتها".
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